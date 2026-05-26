Maczfit zwiększa możliwości produkcyjne oraz zatrudnienie dzięki rozbudowie zakładu w Szymanowie
Maczfit zakończył rozbudowę zakładu produkcyjnego w Szymanowie, otwierając w połowie maja br. dwie nowe hale produkcyjno-magazynowe. Realizowana przez ponad rok inwestycja pozwoliła na skonsolidowanie produkcji w jednym miejscu zwiększając powierzchnię obiektu o 32% i pozwoliła firmie podnieść wydajność produkcji o 30%. Rozbudowa objęła także wdrożenie nowoczesnych technologii wspierających automatyzację, logistykę i efektywność operacyjną. Inwestycja przełoży się dodatkowo na rozwój lokalnego rynku pracy i stworzenie nowych miejsc zatrudnienia.
2026-05-26, 11:50

Po rozbudowie przestrzeń operacyjna zakładu w Szymanowie wzrosła o 32%, osiągając blisko 12 tys. mkw. Inwestycja objęła budowę dwóch nowych hal, rozbudowę zaplecza magazynowego i wdrożenie nowoczesnych technologii wspierających produkcję gotowych dań. W ramach modernizacji uruchomiono m.in. sześć innowacyjnych maszyn pakujących, nową linię do gotowania oraz nowoczesne urządzenia produkcyjne. Inwestycja pozwoliła zwiększyć wydajność kuchni, usprawnić kluczowe procesy operacyjne oraz poprawić komfort pracy zespołów.

Ta inwestycja to kolejny, ważny krok w rozwoju Maczfit. Rozbudowa zakładu w Szymanowie pozwala nam nie tylko zwiększyć skalę działalności i możliwości produkcyjne, ale również jeszcze sprawniej zarządzać logistyką, jakością oraz efektywnością operacyjną. Od początku zależało nam, aby była to inwestycja nowoczesna i wspierająca komfort pracy naszych zespołówkomentuje Nicolas Jedraszak, prezes zarządu Maczfit.

Odpowiedzialność środowiskowa

Maczfit dzięki rozbudowie skonsolidował procesy produkcyjno-magazynowe, znacząco ograniczając konieczność wewnętrznego transportu samochodowego. Jednocześnie możliwości magazynowe zakładu wzrosły trzykrotnie. Inwestycja została zaprojektowana z myślą zarówno o dalszym wzroście biznesu, jak i o potrzebach lokalnej społeczności.

Ograniczenie liczby transportów ciężarowych przełoży się na zmniejszenie emisji spalin oraz redukcję zużycia mediów. W nowych budynkach zastosowano również rozwiązania wspierające efektywność energetyczną i ograniczenie zużycia wody, w tym nowe myjnie, system pianowania oraz centralny system mycia pakowni. Ciepła woda wykorzystywana w procesach produkcyjnych powstaje dzięki innowacyjnemu systemowi odzysku ciepła z instalacji chłodniczej i wentylacji.

Nowoczesne i przyjazne miejsce pracy

Rozbudowa zakładu uwzględniła rozwiązania zwiększające komfort pracy. W nowych halach powstały przestronne szatnie oraz jadalnie, a w kuchni wdrożono innowacyjny system chłodzenia powietrza. W pakowni zastosowano tekstylne kanały dystrybucji chłodnego powietrza, które pozwalają równomiernie rozprowadzać temperaturę i ograniczać bezpośredni nawiew na stanowiska pracy.

Rozwój zakładu w Szymanowie jest dla Maczfit również inwestycją w ludzi i środowisko pracy. Tworząc nową przestrzeń bardzo mocno braliśmy pod uwagę komfort pracy naszych zespołów - ten aspekt jest dla nas niezwykle istotny. Zastosowane zostały rozwiązania, dzięki którym nasi pracownicy zyskali wygodną i przyjazną przestrzeń codziennej pracy. Rozbudowa zakładu oznacza również nowe miejsca pracy i dalszy rozwój kompetencji naszych pracowników – podkreśla Joanna Zaborska, Head of HR and Administration w Maczfit.

KONTAKT / AUTOR
Marta Trzepla
Senior Communication Manager
Monday Group
609051919
Maczfit
